Dünyada bir ilk olacak! Dev proje 19 Aralık'ta hizmete giriyor

Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede ayrıca peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi de gerçekleştirilecek. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi ise 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak törenle açılması bekleniyor.