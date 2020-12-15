Doludizgin karantina tatili

Coronavirüs nedeniyle hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağını ailesiyle birlikte tatil fırsatı olarak değerlendirmek isteyenler, yakın çevrelerdeki otellere yöneldi. Ağva, Şile, Sapanca, Afyon ve Antalya'daki otelleri tercih eden vatandaşlar, hem otellerin bahçe ve sosyal alanlarından faydalanıyor hem de karantinayı küçük bir tatil fırsatına çeviriyor. Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, "Müstakil evler hâlâ dolu. Hafta sonları dolu geçiyor. Konuklar, kısıtlamada cuma gününden gelip pazartesi çıkış yapıyor. Sapanca'da yüzde 95 doluluk oranımız var" diye konuştu. Ağva'da otel işletmeciliği yapan Nuriye Canefe de talebin yoğun olduğunu belirterek, "Misafirlere daha fazla alan yaratmak için oteli doldurmamaya çalışıyoruz" dedi.

YASAK OTELDE GEÇİYOR

Özellikle İstanbullular, hafta sonları evde kalmak yerine yakın çevredeki doğayla iç içe olan otellere ilgi gösteriyor. Ağva, Şile ve Sapanca'ya talebin yoğun olduğu belirtiliyor. Tatilciler, Cuma gününden tesise girip, pazartesi ise çıkış yapıyor.