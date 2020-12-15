Ağırlama giderı faturadan çıktı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, geçen hafta gündeme gelen dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğle ilgili temsil-ağırlama gideri konusunun kamuoyuna yanlış aksettirildiğini ve siyaset malzemesi yapıldığını dile getirerek, "Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz" dedi. Tarifede bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, ceza giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri yer almayacak.

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