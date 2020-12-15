EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU YAPARKEN İSTENİLEN BELGELER, GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Bu şartları taşıyan kişilerin başvuru yapmaları yeterlidir. Başvuru için;

Evde bakım maaşı almak için başvuruda bulunan kişinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,

Engelli maaşı için başvuruda bulunulacak kişinin kimliğinin aslı ve fotokopisi,

Başvuru yapılan kişinin engelli ve evde bakıma muhtaç olduğunu gösteren hastaneden alınmış raporu,

Engelli kişiye ait olan 2 vesikalık resim,

Engeli olan kişi için vasi ataması yapıldıysa vasilik mahkeme kararı,

Engeli olan kişi 18 yaşından küçükse ve annesi babası boşanmışsa bu durumda boşanma ilanı.