"BU DESTEKLERİ ÖNEMSİYORUZ"

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da ülke olarak pandemi ile mücadelede zor bir süreçten geçildiğine işaret etti.

Okka, "Tekrar kısıtlamaların başlamasıyla birlikte başta esnaflarımız olmak üzere birçok firmamız zor duruma düştü. Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek kararları esnafımıza rahat bir nefes aldıracaktır. Bu destekleri önemsiyoruz ve daha çok çalışarak bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.