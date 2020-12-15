





MUHALEFET YALAN ATTI

İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde temmuz-ekim ayları ortalamasına ait otoyol ve köprü geçiş sayıları verilen garanti sayılarının üzerinde gerçekleşti. Köprü için günlük verilen 40 bin araç geçiş sayısı aşılırken, bayramlarda köprüden geçen araç sayısı garanti edilenin yaklaşık iki katına çıkıyor. Köprü ve otoyolda yapım bedeli 6.7 milyar dolar olarak belirlenirken, işletmeci tarafından yapılan kamulaştırma bedeli 248 milyon dolar; bakım, işletme, yenileme maliyeti 2 milyar dolar, finansman maliyeti 4.6 milyar dolar olarak belirlendi. 7 yıl yapım, 15 yıl işletme süreci boyunca harcanacak bedel ise 13.6 milyar dolar olurken, buna karşın şirkete garanti edilen bedel 12.9 milyar dolarla, yapılacak yatırımın altında tutuldu.