

"Akşam saatlerinde ABD Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile birlikte üç yetkilinin daha adının olduğu yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.

"Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise salgınla mücadele kapsamında alınan kararları açıkladı. Buna göre, daha öncesinde mevduat üzerinden alınan stopajlarda yapılan indirimlerin Mart sonuna kadar devam edeceğini ifade ederken, iş yeri kira olan esnafa verilecek kira yardımı ve ihtiyaç sahibi kesimlere yapılacak ödemelerle yaklaşık 5.0 milyar lira destek verilecek.

"Küresel piyasalar yeni güne dünden kalan kırılgan seyir ile başlarken, gün içinde aşı geliştirme çalışmaları ve mali destek paketi konusundaki gelişmelerin yanında, ABD'de sanayi üretimi verileri izlenecek. Yurtiçinde ise konut satışları ve bütçe dengesi rakamları takip edilecek."