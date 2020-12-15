Kadınlara, hastalara, işsizlere geliri olmayana aylık veriliyor! Belediye, Valilik, Kaymakamlık devlet yardımı nasıl alınır?

Fakirlik Maaşı Nasıl Alınır?

Fakirlik maaşından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın sosyal yardımlaşma ve kaymakamlıkların ilgili birimleri ve il valiliklerinin ilgili birimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurusu onaylanan vatandaşlara fakirlik dosyası açılır ve her ay düzenli olarak maaşa bağlanırlar. Fakirlik maaşından yararlanacak olan vatandaşların ise aşağıda maddeler halinde paylaşmış olduğumuz evrakları tamamlaması gerekmektedir.

Hiç bir sosyal güvencesinin bulunmadığına dair bir belge

Gelir getirici taşınır veya taşınmaz hiç bir gayrimenkul veya menkule sahip olmadığını gösteren bir belge