Yatırıma devam

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    • Ekonomi
    • 14.12.2020 Gazete
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    Başkanı , "2020 cirosunun, geçen yılın cirosu olan 7 milyar doları yakalayamasa da yakın bir seviyede olacağını öngörüyoruz. seviyemiz ise 2-2.3 milyar dolar seviyelerinde olacaktır" dedi.

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    Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "2020 cirosunun, geçen yılın cirosu olan 7 milyar doları yakalayamasa da yakın bir seviyede olacağını öngörüyoruz. seviyemiz ise 2-2.3 milyar dolar seviyelerinde olacaktır" dedi.

    "2021'de ana gündemimiz, ihracat hacmini korumak ve stratejik pazarlara odaklanmak, tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirmeye devam etmek ve dijitalleşme yatırımlarımız olacak" diyen Kibar, Assan Alüminyum tarafında 2022'de devreye almayı planladıkları 60 milyon dolarlık yatırım projeksiyonlarının bulunduğunu anlattı. Assan Hanil'in, otobüs ve kamyonlarda kullanılan hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğu () geliştirdiğini anımsatan Kibar, "ASD ile ilgili orta vadede 40 milyon euro yatırım yapmayı, Avrupa'da da bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

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