AK Parti'nin son MKYK toplantısında bazı milletvekilleri çiftçi borçları ile ilgili tartışmaları gündeme getirerek, buna yönelik bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu konuda hazırlanan bir rapor da Cumhurbaşkanı'na sunuldu.