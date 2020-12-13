TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi. Meclis'te konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşmasında yüzyüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediklerini söylerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise muhalefetin Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü ile ilgili mesnetsiz iddialarına da verilerle cevap verdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm konuların salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacağını ifade eden Selçuk, "Burada bizim için esas olan yüz yüze eğitim olduğunu ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz." bilgisini verdi.

EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru şu an öğretmen ve öğrencilerin hizmetinde olduğunu bildiren Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformunun, dünyada eğitim kategorisinde en fazla kullanılan eğitim sitesi olduğunu söyledi.

Selçuk, canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla EBA'da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabildiklerini ifade ederek, her ülkenin EBA benzeri siteleri bulunduğunun ancak dünyada öğretmen ve öğrencilerin en fazla kullandığı sitenin EBA olduğunun altını çizdi.

"TÜRKİYE TAM EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞINI 18 YILDA YAPILAN DEVRİM NİTELİĞİNDE ATILIMLAR SAYESİNDE KAZANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin, tam ekonomik bağımsızlığını, son 18 yılda her alanda yapılan devrim niteliğinde atılımlar sayesinde kazandığını, topyekun kalkınma seferberliğinin, zamanla, sürdürülebilir kalkınma akımına dönüştüğünü, Türkiye'nin uzun vadeli planlamalar yapmaya, 2023, 2053, 2071 hedeflerini ortaya koymaya başladığını belirtti.

Bundan 18 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan yeni ulaşım ve iletişim çağının, yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Bu dönüşüm; ulaşım ve haberleşme alanlarında yapılan yeni ve etkin atılımların mobilite, dijitalleşme ve lojistik odağında, bütünsel kalkınma hedefi doğrultusunda şekillendirilerek, dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ediyor. Bu iddialı hedefe odaklanıp, projelerimizle ülkemizi daha ileri taşımaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, bütçelerin kabul edilmesinin ardından birleşimi, bütçenin 7. tur görüşmeleri için saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.