TYP İŞKUR şoförlük çevre temizliği personel alımı ilanları... İŞKUR tarafından uzun zamandır beklenen Toplum Yararına Programları (TYP) alımları başladı. İŞKUR personel alımları değişik şehirlerdeki şehir sağlık müdürlükleri ile kaymakamlıklar bünyesine yapılacak. İŞKUR tarafından yaşama geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere personel alımları yapılıyor. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin yapılması yoluyla özellikle istihdamında güçlük çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını sınırlayarak işgücü piyasasına geçimlerini gerçekleştirmek ve bunlara geçici kazanç yardımı sağlamak emeliyle İŞKUR tarafından uygulanan programa Toplum Yararına Programlar denilmektedir.
TYP Personel Alım Kadroları Neler?
SB Şoförlük
Çevre temizliği
TYP Personel Alım Kadroları Neler?
TYP Personel Alım Kadroları Neler?
TYP Personel Alım Kadroları Neler?
Başvuru Şartları Neler?
İŞKUR'un TYP programında genel başvuru şartları aşağıdaki gibidir. Fakat, yayınlanan ilanların kendine özel başvuru şartları farklıdır.
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
Adaylar Nasıl Seçiliyor?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- Noter kurası yöntemi,
- Liste yöntemi,
- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
Haftalık Çalışma Saatleri
TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
Kimler TYP'den Yararlanamaz?
- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Yaptırılır?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.