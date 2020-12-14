Dolar ve euro alış satış fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler akşam saatlerinde merak konusu oldu. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,5460 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8360 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4970 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte 14 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?