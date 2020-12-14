Dolar ve euro alış satış fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler akşam saatlerinde merak konusu oldu. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,5460 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8360 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4970 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte 14 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 460 bin lirayı, en yüksek ise 467 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 462 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 818 milyon 639 bin 276,20 lira, işlem miktarı ise 3.941,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 835 milyon 833 bin 612,72 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 393 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 13.226 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 6.555 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.551 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 8.172 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artarak 21.856 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,2149 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Brexit'e ilişkin olumlu beklentilerin sürmesiyle Avrupa piyasalarına alıcılı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.
Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının takip edildiği piyasalarda, yeni hafta dalgalı bir seyirle başladı.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi ekimde yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artarken, büyük imalatçıların son çeyrek beklentilerini yansıtan Tankan endeksi eksi 10'a geriledi. Veriler sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak 26.732 puandan kapandı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 103,9 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak kapanışta 3.369 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 46.136 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 26.434 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerileyerek günü 2.762 puandan tamamladı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları yeni haftaya, geçen haftanın son günündeki düzeylere yakın yatay başladı.
Pfizer ve BioNTech aşısı için son onayın verildiği ABD'de, Birleşik Krallık ve Kanada'nın ardından, bu hafta aşılama başlayacak. Aşıya ilişkin umut verici gelişmeler son dönemde petrol fiyatları açısından olumlu yorumlanıyor. Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak bilinen Brent'in fiyatı da Mart ayından bu yana ilk kez yükseldiği varil başına 50 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.50 artışla 50.32 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.58 artışla 47.01 dolar,
- altın yüzde 0.22 düşüşle 1,835.09 dolar,
- gümüş yüzde 0.03 artışla 23.96 dolar,
- bakır yüzde 1.33 düşüşle 7,768.50 dolar,
- platin yüzde 0.47 artışla 1,018.79 dolar,
- paladyum yüzde 0.28 artışla 2,327.28 dolar düzeyindeydi.