Netra Travel'in ortağı Yavuz Solukanoğlu yaptığı açıklamada, "Pakistan Lahor'da bir ofis açmamızın amacı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası döneme yatırım yapmak ve Türkiye ile Pakistan arasındaki çeşitli alanlardaki turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek. İki ülke arasında güzel bir dayanışma ve kardeşlik bağı söz konusu. Biz bunları ülkemizin turizm değerleriyle birleştirmek istiyoruz. İş hacmine göre, ülkenin başkenti İslamabad ve Karaçi gibi şehirlerinde de ofis açmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.