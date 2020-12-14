Büyük ve küçük ölçekte altın yatırımı yapanlar akşam saatlerinde fiyatlardaki son durumu merak ederek sorgulatmalar yapıyor. 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusu bu bağlamda çok araştırılmakta. Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında, Brent petrol Mart'tan bu yana ilk kez yükseldiği 50 doların hemen üzerinde yatay hareket ederken, ABD'de de aşılımaların başlayacağının açıklanması üzerine altın fiyatları hafif geriledi. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.072,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 463,00 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?