Son dakika: Esnafa 1000 TL destek müjdesi! Esnaf hibe destek ve kira destek başvuruları ne zaman başlıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgınıyla ilgili alınabilecek yeni tedbirler görüşüldü. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan esnafa destek ve kira hibe ödeme müjdesini duyurdu. Peki, esnaf destek ödemesi ve kira destek başvurusu ne zaman? İşte açıklamalar...

ESNAFA KİRA VE DESTEK ÖDEME MÜJDESİ

Başkan Erdoğan esnafa hibe destek ve kira ödeme müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan açıklamasında "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız." dedi.