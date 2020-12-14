Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor! Alınan ücretlerde düşüş yaşandı





'Gerçekten' arttı mı?



ILO raporu verilerin mevcut olduğu ülkelerin üçte birinde ortalama ücretlerin artmış göründüğünü ortaya koyuyor. Ancak bu durumun temel nedeni aslında ücretlerin "gerçekten" artmış olması değil.



Kovid-19 salgını nedeniyle çok sayıda düşük ücretli işçi işini kaybettiğinden ortalama seviye yükselmiş durumda. Çünkü işini kaybeden bu işçiler artık ücret geliri elde edenler verisine dahil edilmiyorlar. Diğer taraftan, istihdamı korumak için güçlü önlemlerin alındığı ülkelerde ise, krizin etkileri büyük çaplı iş kayıplarından ziyade ücretlerde düşüş olarak hissedilmiş.