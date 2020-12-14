



İŞÇİNİN GÖZÜ TEKLİFTE

Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işverenden rakam beklediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı."



