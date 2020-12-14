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    • Ekonomi
    • 14.12.2020 Gazete
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    Tüm çalışanlara mı: Asgari geçim indirimi zammı ne kadar olacak? Kim, ne kadar AGİ alacak?

    Yeni tüm çalışanların kazancını artıracak. Eğer asgari ücret yüzde 15 artarsa, asgari geçim indirimi 253-431 lira aralığına ulaşacak. Peki, asgari geçim indirimi ne kadar olacak? Kim, ne kadar asgari geçim indirimi alacak? İşte mıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...



    1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılırken, ay içinde açıklanacak kararı çalışan-çalışmayan herkes merakla bekliyor.



    Yeni ücret yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin maaşının yanı sıra asgari geçim indirimini (AGİ) de artıracağı için, tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Halen çalışanlara 220,73 ile 375,23 lira arasında AGİ ödeniyor.



    Tutar, çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.



    İŞÇİNİN GÖZÜ TEKLİFTE
    Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işverenden rakam beklediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı."
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    Haberler Ekonomi Tüm çalışanlara AGİ zammı: Asgari geçim indirimi zammı ne kadar olacak? Kim, ne kadar AGİ alacak?