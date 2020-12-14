Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,45, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,18, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 3,55 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,78 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,89 artış görüldü.