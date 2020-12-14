Yani meltblown kalitesi de burada çok önemli. Her meltblown ismiyle satılan kumaş gerçek değildir. Meltblown kumaşın kalitesinin en önemli göstergelerinden biri BFE (Bakteri Filtrasyon Mukavemeti) değerinin yüzde 98'in üzerinde olması, diğeri ise PFE (Partikül Filtrasyon Mukavemeti) değerinin yüzde 95 üzerinde olması gerekmektedir ki meltblown kumaşın koruyucu özelliği olsun. Meltblown kumaş alırken, kumaşın sertifikasını mutlaka istemelisiniz. Alınan sertifikanın ise orijinal olmasına dikkat etmelisiniz. Koruyuculuğu olan bir maskenin en az 80 gr/m2 olması gerekmektedir. Bizim maskelerimizde kullandığımız spunbond 30 gramdır. İçte kullandığımız filtre özelliği olan meltblown 25 gram, ağız iç kısmında kullandığımız da 25 gramdır. Toplamda en az 80 gram/m2 çalışıyoruz" diye konuştu.