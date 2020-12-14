Bursa'yı 5 milyar 87 milyon 930 bin dolarla Kocaeli, 4 milyar 789 milyon 801 bin dolarla İstanbul ve 3 milyar 477 milyon 248 bin dolarla Sakarya izledi.

Bursa, bu yılın ocak-kasım döneminde en çok otomotiv ihracatını 1 milyar 168 milyon dolarla Fransa'ya yaptı.

Fransa'yı 925 milyon 493 bin dolarla Almanya, 768 milyon 874 bin dolarla İtalya, 382 milyon 306 bin dolarla Romanya izledi.