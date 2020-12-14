Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan esnafa destek ve kira ödemesine dair detayları duyurdu. Erdoğan açıklamasında "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımıza sunmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, esnaf 1000 TL yardım nasıl alınır? Esnafa 750-500 TL kira yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? İşte detaylar...

ESNAF 1000 TL YARDIM NASIL ALINIR? ESNAFA 750-500 TL KİRA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destek ve kira ödemelerine dair detaylar henüz belli olmadı. Bakanlıktan başvuru hakkında detaylar gelince haberimizin içerisinde yer alacaktır.