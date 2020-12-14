Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi yardımı başvuruları devam ediyor. Salgınla birlikte devreye alınan 1000 TL sosyal yardım başvuruları alınmaya devam ediyor. Bilindiği üzere bugüne kadar milyonlarca haneye biner lira ödeme yapıldı. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından başvurular 3. fazda da e-Devlet üzerinden alınıyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise bu bağlamda başvurunun nasıl ve hangi gün yapıldığını öğrenmek istiyor. Sosyal yardım ödemelerine dair merak edilenler yazımızda başvuru yapmak isteyenler için bulunuyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

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