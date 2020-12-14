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    • Ekonomi
    • 14.12.2020 21:00
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    • 14.12.2020 21:00
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    Başkan 'dan vatandaşlara 'Türk Lirası' çağrısı

    Başkan , 'nde gerçekleştrilen kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara ' birikimlerinizi TL'ye çevirin' çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve a katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.



    Başkan Erdoğan, "Son zamanlarda TL cinsi varlıklara olan güveni arttırmak için kurumlarımız tarafından piyasa dostu adımlar atıldı. Kasım ayından itibaren sermaye girişlerinde artış, risk primlerinde düşüş ve TL'de değerlendirme yaşandı. Vatandaşlarımızın döviz talebi de azalma eğilimine girdi. Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum." çağrısında bulundu.



    ESNAFA 5 MİLYAR HİBE DESTEĞİ
    Başkan Erdoğan, KDV ve spotaj indirimlerinin süreceğini ifade eden Erdoğan, "İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız. Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz." dedi.
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    Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşlara 'Türk Lirası' çağrısı