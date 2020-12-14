Dolar kuru onu etkilemedi! 115 bin TL'ye Türkiye'nin en ucuz sıfır aracı! Türkiye'nin en ucuz aracını yayınladığı Aralık ayı maliyet listesi ile Fiat açıkladı. Bilindiği üzere Pandemi süreci başından buyana vasıta tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar ve dolar kurunda yaşanan yükselişle birlikte sıfır vasıta maliyetleri fahiş sayılara yükseldi. Yeni vasıta satın almak isteyen veya elindeki vasıtasını yenilemek isteyen vatandaşlar ise uygun maliyetli vasıta modellerine yöneldi. İşte Türkiye'nin en ucuz otomobili ve kampanya ayrıntıları... Fiat yayınladığı Aralık ayı fiyat listesi ile Türkiye'nin en ucuz aracını satışa çıkardı. Ticari araçlar sınıfına yer 2020 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP 114.900 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ARACINI FİAT SATIŞA SUNUYOR!
Fiat yayınladığı Aralık ayı fiyat listesi ile Türkiye'nin en ucuz aracını satışa çıkardı. Ticari araçlar sınıfına yer 2020 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP 114.900 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Bu kampanyalı fiyatın haricinde İtalyan otomotiv devi finansman desteği ve uygun vade koşulları ile müşterilerinin araca ulaşmasını bir hayli kolaylaştırıyor.
FİAT FİORİNO İÇİN 60 BİN TL'YE KADAR %0 FİNANSMAN FIRSATI SUNUYOR
Fiat 0 km 2020 model yılı tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda 60.000 TL 12 ay %0 faiz fırsatı ile tüm müşterilerine finansman desteği sağlıyor. Kampanya Nakit indirim kampanyası ile birlikte kullanılamamakla birlikte 31.12.2020 tarihinde sona erecek.
Donanım Özellikleri
Dört sensörlü EBD'li ABS sistemine sahiptir. ESP, ASR, HBA, LAC sistemleri bulunan Fiorino, fren yardımcısı BAS sistemine de sahiptir. Anti-submarine koltukları rahat ve konforludur. Ön kapılarında bulunan darbe emici çelik kuşaklar olası bir kazaya karşı aracı donanımlı hale getirmiştir. Sürücü hava yastığı, aktif gergili emniyet kemerleri ile oldukça donanımlı bir araçtır. Yüksek ve derinliği ayarlanabilen rahat ve konforlu koltukları ile uzun yolculuklarda yormadan keyifli bir sürüş imkânı sunar.
Farklı kullanım biçimlerine uygun, fonksiyonel yapısı, kompakt boyutları, sürüş özellikleri ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle olduğu kadar, ekonomik ve çevreci olmasıyla da sınıfının öncüsü olan Fiorino, 2 bin 800 litreye varan sınıfının en iyi yükleme hacmiyle dikkati çekiyor.
EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar gibi özelliklerle zengin bir standart donanım listesine sahip olan Fiorino hem ekonomi hem konfor arayan ticaret erbaplarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.