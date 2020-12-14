Şemsiyeler güneşi elektriğe çevirecek

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Ar-Ge çalışmaları sonucunda, şemsiyelere yerleştirilen güneş panelleri sayesinde elektrik üretebilen sistemi geliştirdi.

Gündüz cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların elektrik ihtiyacını karşılayan, gece de aydınlatma imkanı sunan çok amaçlı şemsiyelere özellikle oteller ilgi gösteriyor.

MOBİL ASİSTAN İLE TEMASSIZ TATİL



Coronavirüs, otellerde temassız ve sosyal mesafeli dönemi başlattı. Misafirler otelde ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri mobil asistanlar aracılığıyla alabiliyor. Otellere bu yönde teknolojik çözüm sunan İcibot'un Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Çakar, güvenli ve temassız hizmet anlayışının, tüm dünyada ortak bir uygulamaya dönüştüğünü söyledi.

"Teknolojimiz sadece Türkiye'de değil, 20'ye yakın ülkede otellerin kullanımına sunuluyor" diyen Çakar, sistemin detaylarını şöyle anlattı: "Misafirlerin otele girişlerinden çıktıkları ana kadar temas kurmadan; odalarına giriş işlemlerini online yapabildikleri, otel hakkında bilgi alabildikleri, otel içerisindeki aktiviteleri mobil uygulama aracılığıyla öğrenebildikleri ve tüm alanlara rezervasyon yapıp özel servisleri satın alabildikleri bir teknolojiyi uyguluyoruz."

TRENDYOL'DAN DESTEK PAKETİ



Trendyol, KOBİ'lere yeni destek paketini hayata geçirdi. Paket ile 50 milyon liralık finansman, 50 milyon liralık pazarlama ve eğitim desteği sağlanacak. Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, "Ülkemiz için var gücüyle çalışan KOBİ'lerimizin yanındayız. Pandeminin, iş ortağımız KOBİ'ler üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla Nisan'da Trendyol KOBİ Destek Paketi'nin ilkini açıklamıştık. Şimdi 100 milyon liralık destek içeren ikinci paketi KOBİ'lerimize sunuyoruz" dedi.