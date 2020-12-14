Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) KOBİ'lere yeni yılda sağlayacağı desteklerin yol haritası çizildi. İdare, yeni yılda 1.6 milyar lira destek bütçesi kullandıracak.
Bu desteğin 1 milyar 164 milyon lirasını geri ödemesiz, 287 milyon lirasını geri ödemeli destekler oluşturacak.
Kurum, 2021'de 149 milyon liralık kredi faiz desteği verecek. Para dergisine verdiği röportajda uygulayacakları destek programları hakkında bilgi veren KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 2021'de de proje teklif çağrıları ilan edeceklerini söyledi.
Sanayide dijital dönüşümün öncelikli alanları olacağını anlatan Uzkurt, bunun dışında orta ileri ve ileri teknolojili sektörler öncelikli olmak üzere KOBİ'lerin yenilikçi iş modelleriyle çalışma becerilerinin, modern teknolojilerle iş yapma kapasitelerinin geliştirilmesi ve döngüsel ekonomiye katılmalarının teşvik edilmesi amacıyla diğer bazı çağrı konuları üzerinde de çalışacaklarını kaydetti.
Uzkurt, Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları Teknoyatırım Destek Programı kapsamında desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
İleri ve Geleneksel Girişimcilik Destek Programları ile KOBİ'lerin yanında olmayı sürdüreceklerini açıklayan Uzkurt, e-Akademi üzerinden girişimcilere eğitimler sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.
HÜLYA GENÇ SERTKAYA