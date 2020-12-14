Sanayide dijital dönüşümün öncelikli alanları olacağını anlatan Uzkurt, bunun dışında orta ileri ve ileri teknolojili sektörler öncelikli olmak üzere KOBİ'lerin yenilikçi iş modelleriyle çalışma becerilerinin, modern teknolojilerle iş yapma kapasitelerinin geliştirilmesi ve döngüsel ekonomiye katılmalarının teşvik edilmesi amacıyla diğer bazı çağrı konuları üzerinde de çalışacaklarını kaydetti.