Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Dünyaya Türk mobilyası

    Mobilya sektörü 11 ayda 3.1 milyar dolarlık a imza attı. Sektörün 15 bini aşkın ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilyacıya ev sahipliği yaptığını, Türk mobilya sektörünün dünyanın 8. büyük ihracatçısı olduğunu belirten ve Başkanı , "Üretimimizin yüzde 35'ini ihraç ediyoruz. Dünya mobilya pazarından aldığımız payı yüzde 2'den 3'e çıkarmak istiyoruz. " dedi.

    Dünyaya Türk mobilyası

    Mobilya sektörü 11 ayda 3.1 milyar dolarlık a imza attı. Sektörün 15 bini aşkın ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilyacıya ev sahipliği yaptığını, Türk mobilya sektörünün dünyanın 8. büyük ihracatçısı olduğunu belirten ve Başkanı Ahmet Güleç, "Üretimimizin yüzde 35'ini ihraç ediyoruz. Dünya mobilya pazarından aldığımız payı yüzde 2'den 3'e çıkarmak istiyoruz. Covid-19 pandemisi tüm hızıyla devam ederken, yılı mobilya üzerinde 4 milyar bandına en yakın noktada tamamlama hedefiyle iş süreçlerimizi yönetiyoruz" dedi. Mobilya ihracatında ilk 5 pazarı Irak, Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere ve İsrail olarak açıklayan Güleç, ABD ve gibi stratejik önemdeki hedef pazarlarda ise yaşanan artışın dikkati çektiğini kaydetti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Dünyaya Türk mobilyası