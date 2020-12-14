Dünyaya Türk mobilyası

Mobilya sektörü 11 ayda 3.1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektörün 15 bini aşkın ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilyacıya ev sahipliği yaptığını, Türk mobilya sektörünün dünyanın 8. büyük ihracatçısı olduğunu belirten İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Üretimimizin yüzde 35'ini ihraç ediyoruz. Dünya mobilya pazarından aldığımız payı yüzde 2'den 3'e çıkarmak istiyoruz. Covid-19 pandemisi tüm hızıyla devam ederken, yılı mobilya üzerinde 4 milyar bandına en yakın noktada tamamlama hedefiyle iş süreçlerimizi yönetiyoruz" dedi. Mobilya ihracatında ilk 5 pazarı Irak, Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere ve İsrail olarak açıklayan Güleç, ABD ve Çin gibi stratejik önemdeki hedef pazarlarda ise yaşanan artışın dikkati çektiğini kaydetti.