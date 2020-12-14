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    • Ekonomi
    • 14.12.2020 Gazete
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    Mücevhercilerden 3.5 milyar dolarlık

    Kasım ayında 312 milyon 345 bin dolarlık mücevher ihraç edilirken, Ocak-Kasım ı 3 milyar 460 milyon dolar olarak gerçekleşti. 'nin açıklamasına göre, geçtiğimiz ay en çok ihracatı yapılan ürün 227.9 milyon dolarla 'altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası' oldu.

    Mücevhercilerden 3.5 milyar dolarlık ihracat

    Kasım ayında 312 milyon 345 bin dolarlık mücevher ihraç edilirken, Ocak-Kasım ı 3 milyar 460 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mücevher İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, geçtiğimiz ay en çok ihracatı yapılan ürün 227.9 milyon dolarla 'altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası' oldu. Onu 35.1 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, 19 milyon dolarla da pırlantalı altından mücevherci eşyası ve aksamı takip etti. Kasım ayında en çok ihracat 47.1 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, 38.5 milyon dolarla ikinci, ise 23.6 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

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