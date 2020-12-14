Altın fiyatları son dakika! Haftanın ilk gününde altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları merak edilmeye başlandı. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka sayıları ekonomiyi de etkilerken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle araştırılan önemli konular arasında altın yer alıyor. 14 Aralık gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 14 ARALIK GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN VE TAM ALTIN KAÇ TL?
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından araştırılırken haberimizin içerisinden 14 Aralık 2020 Pazartesi gününe ilişkin altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 419,77
SATIŞ: 436,01
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.096,20
SATIŞ: 3.117,30
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.085,00
SATIŞ: 3.131,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.979,69
SATIŞ: 3.038,52
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.507,50
SATIŞ: 1.524,80
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 753,80
SATIŞ: 762,40
GRAM ALTIN
ALIŞ: 464,19
SATIŞ: 464,25