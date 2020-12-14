Altın fiyatları son dakika! Haftanın ilk gününde altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları merak edilmeye başlandı. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka sayıları ekonomiyi de etkilerken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle araştırılan önemli konular arasında altın yer alıyor. 14 Aralık gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...