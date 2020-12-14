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    • Ekonomi
    • 14.12.2020 10:38
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    • 14.12.2020 11:21
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    Altın fiyatları ! , , ve tam altın kaç TL? 18-24 ayar altın ...

    Altın fiyatları ! Haftanın ilk gününde altın, , ve tam altın fiyatları merak edilmeye başlandı. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka sayıları yi de etkilerken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle araştırılan önemli konular arasında altın yer alıyor. , çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    Altın fiyatları son dakika! Haftanın ilk gününde altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları merak edilmeye başlandı. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka sayıları ekonomiyi de etkilerken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle araştırılan önemli konular arasında altın yer alıyor. 14 Aralık gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 14 ARALIK GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN VE TAM ALTIN KAÇ TL?

    Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından araştırılırken haberimizin içerisinden 14 Aralık 2020 Pazartesi gününe ilişkin altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 419,77

    SATIŞ: 436,01

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.096,20

    SATIŞ: 3.117,30

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.085,00

    SATIŞ: 3.131,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 2.979,69

    SATIŞ: 3.038,52

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.507,50

    SATIŞ: 1.524,80

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 753,80

    SATIŞ: 762,40

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 464,19

    SATIŞ: 464,25
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    Haberler Ekonomi Altın fiyatları son dakika! 14 Aralık gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? 18-24 ayar altın Kapalıçarşı...