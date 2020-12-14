911,73 lira ödeniyor! Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren gelişme! Yılın son ödemesi...

Aralık ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde tediye ödemelerinin yatırılacağı gün yüz binlerce çalışanın gündemindeki yerini aldı. Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri ile ilgili önemli bir yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk ödemelerin bugün yatırılacağını ifade etti. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.
ÖDEMELER BUGÜN HESAPTA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp, 2'şer taksitte ödendiğini belirtti. Kamu işçilerinin 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.
İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de 27 Temmuz'da (13 günlük) hesaplara yatırılmıştı.
Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 14 Aralık Pazartesi günü ödenecek. İşçilerin hesabına bu tarihte en az 911,73 lira ödeme yatırılacak.
Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor.
Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLARA TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.