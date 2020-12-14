911,73 lira ödeniyor! Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren gelişme! Yılın son ödemesi...

Aralık ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde tediye ödemelerinin yatırılacağı gün yüz binlerce çalışanın gündemindeki yerini aldı. Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri ile ilgili önemli bir yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk ödemelerin bugün yatırılacağını ifade etti. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

ÖDEMELER BUGÜN HESAPTA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp, 2'şer taksitte ödendiğini belirtti. Kamu işçilerinin 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.