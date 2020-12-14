Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren hijyen sektörü üreticileri, 2021'de aynı başarının süreceğini öngörüyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, 2020'nin kimya sektörü bakımından çok iyi geçtiğini, özellikle dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatında ciddi artış görüldüğünü belirtti.

Duran, "Dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatı 2019'un tamamında 176 milyon 420 bin dolardı, 2020'nin ilk 3 çeyreğinde rakam 355 milyon 858 bin dolara ulaştı. Görülüyor ki sadece bu 3 üründe bile Türkiye ihracatı 2 katın üzerine çıkmıştır" dedi. Kapasitelerini artırdıklarını bildiren Duran, "İnşallah 2020'deki başarımızı 2021'e de aynı inançla taşıyacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.