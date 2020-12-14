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    • Ekonomi
    • 14.12.2020 Gazete
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    Dezenfektan kolonya ve sabun ı ilk 3 çeyrekte 2019’un ihracatını katladı

    Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanına gerçekleştiren hijyen sektörü üreticileri, 2021'de aynı başarının süreceğini öngörüyor. Ticaret ve Başkanı , 2020'nin kimya sektörü bakımından çok iyi geçtiğini, özellikle dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatında ciddi artış görüldüğünü belirtti.

    Kazandıran 3'lü

    Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanına gerçekleştiren hijyen sektörü üreticileri, 2021'de aynı başarının süreceğini öngörüyor. Ticaret ve Başkanı İlker Duran, 2020'nin kimya sektörü bakımından çok iyi geçtiğini, özellikle dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatında ciddi artış görüldüğünü belirtti.

    Duran, "Dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatı 2019'un tamamında 176 milyon 420 bin dolardı, 2020'nin ilk 3 çeyreğinde rakam 355 milyon 858 bin dolara ulaştı. Görülüyor ki sadece bu 3 üründe bile ihracatı 2 katın üzerine çıkmıştır" dedi. Kapasitelerini artırdıklarını bildiren Duran, "İnşallah 2020'deki başarımızı 2021'e de aynı inançla taşıyacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Dezenfektan kolonya ve sabun ihracatı ilk 3 çeyrekte 2019’un ihracatını katladı