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    • Ekonomi
    • 14.12.2020 Gazete
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    Çaydan 15 milyon dolar

    'den 11 ayda 100 ülkeye 15 milyon 452 bin dolarlık çay ihraç edildi. (DKİB) verilerine göre; Ocak-Kasım döneminde 4 bin 135 tonluk çay ihraç edildi. Geçen yılın aynı dönemindeki 3 bin 537 tonluk çay ı ve 13 milyon 254 bin 601 dolarlık gelir, bu yıl miktarda ve değerde yüzde 17 arttı

    Çaydan 15 milyon dolar
    Türkiye'den 11 ayda 100 ülkeye 15 milyon 452 bin dolarlık çay ihraç edildi. (DKİB) verilerine göre; Ocak-Kasım döneminde 4 bin 135 tonluk çay ihraç edildi. Geçen yılın aynı dönemindeki 3 bin 537 tonluk çay ı ve 13 milyon 254 bin 601 dolarlık gelir, bu yıl miktarda ve değerde yüzde 17 arttı. Türk çayının en çok satıldığı ülkeler arasında Belçika, Almanya ve Hollanda ilk 3'te yer aldı. 11 aylık dönemde 'ya 4 milyon 853 bin 670, 'ya 2 milyon 186 bin 36 ve 'ya da 1 milyon 219 bin 267 dolarlık çay ihraç edildi.
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