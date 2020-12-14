Çaydan 15 milyon dolar

Türkiye'den 11 ayda 100 ülkeye 15 milyon 452 bin dolarlık çay ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre; Ocak-Kasım döneminde 4 bin 135 tonluk çay ihraç edildi. Geçen yılın aynı dönemindeki 3 bin 537 tonluk çay ihracatı ve 13 milyon 254 bin 601 dolarlık gelir, bu yıl miktarda ve değerde yüzde 17 arttı. Türk çayının en çok satıldığı ülkeler arasında Belçika, Almanya ve Hollanda ilk 3'te yer aldı. 11 aylık dönemde Belçika'ya 4 milyon 853 bin 670, Almanya'ya 2 milyon 186 bin 36 ve Hollanda'ya da 1 milyon 219 bin 267 dolarlık çay ihraç edildi.