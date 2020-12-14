Türkiye ekonomisinin sahip olduğu potansiyelin hayata geçirilmesi için itici güçlerin başında üretimin geldiğine değinen Altunyaldız, "Dünya olağanüstü bir dönemin içinden geçerken ülke olarak bir taraftan kayıplarımızı telafi ediyoruz, bir taraftan da mevcut üretim gücüne ve yatırımlarına yenilerini ekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin göreve geldiği 2002'den bu yana sanayi üretiminin her yıl ortalama yüzde 5,9 arttığını vurgulayan Altunyaldız, organize sanayi bölgesi olmayan il kalmadığını, organize sanayi bölgesi sayısının 325'e çıktığını söyledi.