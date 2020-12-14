Sigortalı, sigortasız olanlar yaşadı! Şartlara uyan kişiler hemen alabilir… 350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor!

DUL VE YETİM MAAŞI

Eşi veya babası vefat eden bir kadın devletten dul ve yetim maaşı almaya hak kazanır.

Bu maaş ödemesi kadının çalışmaya başladığı süreye kadar devam eder. Bunun yanında kadın evlendiğinde de bu maaş ödemesi keslir. Dul ve yetim maaşı sigortalı olarak vefat eden kişinin primlere bağlı olarak değişir.