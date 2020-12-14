6 ay geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Bildiğiniz üzere Koronavirüs ile çaba kapsamında Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank tarafından vatandaşların yiyecek, sıhhat, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi esas gereksinimleri karşılaması için bin, 5 bin, 7,5 bin ve 10 bin TL olmak üzere 4 faklı biçimde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz kredi olanağı sunulmuşu. Şimdi ise pandemi sürecinden etkilenen esnaf için müjdeli haber yolda. Öte yandan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız" demişti.
ESNAFA DESTEK PAKETİ
Bugünkü kabine toplantımızda alınan tedbirlerin sonuçlarını kapsamlı olarak değerlendirdik. Milletimizin büyük fedakarlığıyla uyguladığımız kısıtlamaların olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli görevdir. Öncelikle bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz kiralardaki stopajın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.
"ESNAFIMIZA 5 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ"
Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, domuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.
Kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarını belirledik. İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız. Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz."
Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz. Ülkemizde hasta, ağır hasta ve vefat sayılarında azalmış olduğunu görüyoruz.
Aşıyı en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir şekilde gerçekleştireceğiz.
Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.
Kamuya ait okul öncesi kurumları ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malüllüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlanması sağlanacaktır. Aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisi, çocuklarına eğitimden fatura ödemelerine kadar pekçok imkana kavuşacaktır.
Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını anlık olarak takip ediyorum. İhtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz zaman atma imkanına sahibiz. dünyanın çoğunun bizden daha kötü durumda olması Türkiye'nin salgınla mücadelede ileride olduğunun işaretidir.
İzmir'deki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temenni ediyorum. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum, kalın sağlıcakla."
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE FAZİSİZ VE 6 AY ÖDEMESİZ 10 BİN TL KREDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün düzenlenecek olan kabine toplantısı sonrası esnafın yüzünü güldürecek yeni bir kredi paketinin açıklanması bekleniyor. Sosyal Hayati Destek Paketi kapsamında esnafa 6 ay ödemesi ve faizsiz 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulması bekleniyor. 6 ayın sonunda faiz geliri alınmaksızın 10 bin TL geri ödeme alınacak. Finansman desteğinin kamu bankaları tarafından sağlanması bekleniyor.
DAHA ÖNCESİNDE BİREYSEL TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ VERİLMİŞTİ
Korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçları karşılaması 3 bin, 5 bin, 7,5 bin ve 10 bin TL olmak üzere Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi verilmişti.
Kredi kapsamında 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz olmak koşulu ile tüm vatandaşlara sunulan kredilerin sonuçları açıklanarak vatandaşların hesaplarına yatırıldı.
Temel Destek Kredisine Kaç Kişi Başvurmuştu
1 Nisan – 1 Haziran 2020 arasında başvuruları alınan temel destek kredisine toplamda 7,5 milyon vatandaş başvuru yapmış ve sadece 4 milyon kişi kredi kullanabilmiştir. Öte yandan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, kredi kullandırım şartlarını açıklamış ve yasal takipte olanlara kredi verilmeyeceğini duyurmuştu. Yani kredi sicili bozuk olanlar bu krediden yararlanamamıştı.
KİRA BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Kira düzenlemesi hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.
Sanayicinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin, esnafın finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik pek çok destek programını hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik. Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."
Erdoğan, çıkış yolunun yatırım, üretim ve istihdam olduğu inancıyla ülkeyi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içinde olduklarını dile getirerek, "Hukuki ve idari reformlarla ülkemizi yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak ülkemize yönelik tüm iç ve dış tehditleri boşa çıkartarak, demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirerek inşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." dedi.
KİRA YARDIMI NASIL OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini koronavirüs salgını ve esnaf için kira, kredi ve yapılandırma destek paketi oluşturacak.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız" demişti.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Çiftçileri 5 milyar liraya yakın olan borcu sonrası haciz tehlikesi yaşaması, çiftçiler için adım atılmasını gerektirdi.