14 Aralık Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle;
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,91
|12,65
|9,96
|Aygaz
|14,59
|13,76
|6,03
|Borusan Mannesmann
|19,25
|18,17
|5,94
|Özak GMYO
|5,26
|5,01
|4,99
|Hektaş
|14,15
|13,50
|4,81
|Akçansa
|16,43
|15,77
|4,19
|Tüpraş
|105,70
|101,50
|4,14
|Net Holding
|3,34
|3,22
|3,73
|Anadolu Grubu Holding
|24,72
|23,88
|3,52
|Bagfaş
|19,81
|19,20
|3,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,30
|14,84
|3,10
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,09
|3,00
|3,00
|Arçelik
|31,78
|30,92
|2,78
|Odaş Elektrik
|3,75
|3,65
|2,74
|Aksigorta
|8,44
|8,23
|2,55
|Petkim
|4,90
|4,79
|2,30
|Türk Hava Yolları
|12,69
|12,41
|2,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,62
|36,80
|2,23
|Pınar Süt
|21,52
|21,06
|2,18
|Tofaş Oto Fabrikası
|31,70
|31,04
|2,13
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|14,42
|15,35
|-6,06
|Ege Endüstri
|1.587,00
|1.620,40
|-2,06
|Doğuş Otomotiv
|27,26
|27,50
|-0,87
|Tat Gıda
|10,73
|10,80
|-0,65
|Halk GMYO
|3,35
|3,37
|-0,59
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,81
|1,82
|-0,55
|Albaraka Türk
|1,86
|1,87
|-0,53
|Bim Mağazalar
|69,80
|70,15
|-0,50
|Ereğli Demir Çelik
|14,32
|14,34
|-0,14
|Bizim Mağazaları
|15,42
|15,44
|-0,13
|Sasa Polyester
|19,94
|19,96
|-0,10
|Ford Otosan
|124,10
|124,20
|-0,08
|Migros Ticaret
|40,68
|40,70
|-0,05