14 Aralık Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle;

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 13,91 12,65 9,96 Aygaz 14,59 13,76 6,03 Borusan Mannesmann 19,25 18,17 5,94 Özak GMYO 5,26 5,01 4,99 Hektaş 14,15 13,50 4,81 Akçansa 16,43 15,77 4,19 Tüpraş 105,70 101,50 4,14 Net Holding 3,34 3,22 3,73 Anadolu Grubu Holding 24,72 23,88 3,52 Bagfaş 19,81 19,20 3,18 Kordsa Teknik Tekstil 15,30 14,84 3,10 Yapı ve Kredi Bankası 3,09 3,00 3,00 Arçelik 31,78 30,92 2,78 Odaş Elektrik 3,75 3,65 2,74 Aksigorta 8,44 8,23 2,55 Petkim 4,90 4,79 2,30 Türk Hava Yolları 12,69 12,41 2,26 ARD Bilişim Teknolojileri 37,62 36,80 2,23 Pınar Süt 21,52 21,06 2,18 Tofaş Oto Fabrikası 31,70 31,04 2,13

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: