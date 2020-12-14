Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.12.2020 14:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2020 14:06
    ABONE OL

    Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    'da BIST 100 endeksi haftanın ilk gününde en çok değer kazanan 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre ve Traktör hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,96 oranında yükselerek 13,91'den işlem gördü. Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    14 Aralık Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle;

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Tümosan Motor ve Traktör 13,91 12,65 9,96
    Aygaz 14,59 13,76 6,03
    Borusan Mannesmann 19,25 18,17 5,94
    Özak GMYO 5,26 5,01 4,99
    Hektaş 14,15 13,50 4,81
    Akçansa 16,43 15,77 4,19
    Tüpraş 105,70 101,50 4,14
    Net Holding 3,34 3,22 3,73
    Anadolu Grubu Holding 24,72 23,88 3,52
    Bagfaş 19,81 19,20 3,18
    Kordsa Teknik Tekstil 15,30 14,84 3,10
    Yapı ve Kredi Bankası 3,09 3,00 3,00
    Arçelik 31,78 30,92 2,78
    Odaş Elektrik 3,75 3,65 2,74
    Aksigorta 8,44 8,23 2,55
    Petkim 4,90 4,79 2,30
    Türk Hava Yolları 12,69 12,41 2,26
    ARD Bilişim Teknolojileri 37,62 36,80 2,23
    Pınar Süt 21,52 21,06 2,18
    Tofaş Oto Fabrikası 31,70 31,04 2,13

    Borsa 'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Selçuk Ecza Deposu 14,42 15,35 -6,06
    Ege Endüstri 1.587,00 1.620,40 -2,06
    Doğuş Otomotiv 27,26 27,50 -0,87
    Tat Gıda 10,73 10,80 -0,65
    Halk GMYO 3,35 3,37 -0,59
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,81 1,82 -0,55
    Albaraka Türk 1,86 1,87 -0,53
    Bim Mağazalar 69,80 70,15 -0,50
    Ereğli Demir Çelik 14,32 14,34 -0,14
    Bizim Mağazaları 15,42 15,44 -0,13
    Sasa Polyester 19,94 19,96 -0,10
    Ford Otosan 124,10 124,20 -0,08
    Migros Ticaret 40,68 40,70 -0,05

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 14 Aralık Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?