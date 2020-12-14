Borcunuz varsa para lazımsa kimlikle anında alın! Bankaların kredi limitleri çok sayıda etmene bağlı olarak değişirken burada en önemli nokta, bankaların ilan ettiği sınırlar. Yüksek limitle kredi vereceğini açıklayan bankaların bu kredi olanakları sayfamızda var. İşte TEB, İNG, Garanti Bankası ve İş Bankası 36 ay vadeli kredi faiz oranları... Ekonomik olarak zor günler zaman zaman hepimizin başına gelebiliyor. Hastalık, eğitim, acil ulaşım gibi konular nedeniyle nakit ihtiyacı söz konusu oluyor. Köşede birikmiş para bulunmayınca da bankalardan kredi çekmek, istemeyerekte olsa bir ihtiyaç haline dönüşüyor. Bankalar tarafından daha önce planlanmamış bu ihtiyaca yönelik farklı alanlarda kullanılabilecek krediler veriliyor.