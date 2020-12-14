Bankalara kredi ya da kredi kartı borcu olan vatandaşlar için taksitlendirme olasılığı ile tek hesapla yapılandırılma imkânları sunuluyor. Bu süreçlerde kredi kartı borçları için ek ev ya da lüzum kredisi gibi farklı borcu olanlar için farklı ikinci bir borcun olması şartı aranıyor. Bu bağlamda birikmiş kredi kartı borçlarından kurtulmak isteyen ve en azından zaman kazanmak isteyen vatandaşlar bankaların kendilerine tanıdıkları kredi kartı yapılandırma hakkı mevzusunda araştırma yapmaya başladılar. Hangi bankada, hangi olanaklarla kredi kartı yapılandırması yapılıyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme ihtimali sağlıyor?