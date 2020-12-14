Milyonlarca emekli vatandaş için promosyon fırsatı devam ederken taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bu bağlamda çeşitli fırsatlar öne çıkarken fırsatlar dikkat çekiyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 1,500 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını detaylı bir şekilde inceledik.
BAŞVURU YAPIP ÖDEMENİZİ ALIN!
Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.
HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR?
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.
ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.