Milyonlarca emekli vatandaş için promosyon fırsatı devam ederken taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bu bağlamda çeşitli fırsatlar öne çıkarken fırsatlar dikkat çekiyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 1,500 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını detaylı bir şekilde inceledik.

BAŞVURU YAPIP ÖDEMENİZİ ALIN!

Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.