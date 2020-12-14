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    • 14.12.2020 21:40
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    ürünleri belli oldu! 'de bu hafta hangi indirimler var?

    yla satışa sunulacak ürünlerin fiyat listesi duyuruldu. 'de bu hafta Fairy Bulaşık Makinesi Tableti, Jenny & Willy 60'lı XLarge Bebek Bezi, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı, İdeal Buzdolabı Poşeti, Led Ampullü Makyaj Aynası, Cep Boy Vücut Parfümü, Naturalove Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti ve Roomstar Çubuklu Ortam Kokusu ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM 15 Aralık aktüel kataloğu fiyat listesi...

    BİM 15 Aralık aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    BİM 15 Aralık aktüel kataloğu ürünleriyle raflarda yer alacak ürünler alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla sorgulanıyor. Temizlik ve kozmetik ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Roomstar Çubuklu Ortam Kokusu, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı, Cep Boy Vücut Parfümü ve 4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici ürünleri merak konusu oldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimler var? İşte ürünlerin fiyat listesi

    BİM 15 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Miss
    Sıvı Arap Sabunu
    • 2,75 L

    Takı Standı
    • Farklı renkleriyle

    Güldal
    Ocak/Fırın Köpük Temizleyici
    • 500 ml

    Simple
    Pürüzsüzleştirici Peeling

    Dekoratif Yıldız Ampul

    AKS
    Yüzey Temizleyici
    • 4 L

    Naturalove
    Desenli Kokulu Mum

    Takı, makyaj ürünlerinde uygun fiyat

    Golden Rose
    Maskara

    Roomstar
    Çubuklu Ortam Kokusu
    • 100 ml

    Quickdish
    Mikrofiber Bez
    • 5'li

    Marmara
    Sprey Limon Kolonyası

    Jenny & Willy
    60'lı XLarge Bebek Bezi
    • 0,80 TL adet fiyatı
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    Haberler Ekonomi BİM 15 Aralık aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! BİM'de bu hafta hangi indirimler var?