BİM 15 Aralık aktüel kataloğu ürünleriyle raflarda yer alacak ürünler alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla sorgulanıyor. Temizlik ve kozmetik ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Roomstar Çubuklu Ortam Kokusu, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı, Cep Boy Vücut Parfümü ve 4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici ürünleri merak konusu oldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimler var? İşte ürünlerin fiyat listesi

BİM 15 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Miss

Sıvı Arap Sabunu

• 2,75 L