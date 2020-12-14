BİM 15 Aralık aktüel kataloğu ürünleriyle raflarda yer alacak ürünler alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla sorgulanıyor. Temizlik ve kozmetik ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Roomstar Çubuklu Ortam Kokusu, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı, Cep Boy Vücut Parfümü ve 4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici ürünleri merak konusu oldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimler var? İşte ürünlerin fiyat listesi
BİM 15 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Miss
Sıvı Arap Sabunu
• 2,75 L
Takı Standı
• Farklı renkleriyle
Güldal
Ocak/Fırın Köpük Temizleyici
• 500 ml
Simple
Pürüzsüzleştirici Peeling
Dekoratif Yıldız Ampul
AKS
Yüzey Temizleyici
• 4 L
Naturalove
Desenli Kokulu Mum
Takı, makyaj ürünlerinde uygun fiyat
Golden Rose
Maskara
Roomstar
Çubuklu Ortam Kokusu
• 100 ml
Quickdish
Mikrofiber Bez
• 5'li
Marmara
Sprey Limon Kolonyası
Jenny & Willy
60'lı XLarge Bebek Bezi
• 0,80 TL adet fiyatı