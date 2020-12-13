

İcralık Araba Almak Mantıklı Mı?

Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve araç alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle satın alabileceğini belirtelim.

İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir. Aracın açık artırımın yapılması için yetkililer onay verdiğinde aracın bilirkişi tarafından ekspertizi yapılmakta ve rapor tutulmaktadır. Bu hususlar tamamlandıktan sonra araçlar e-uyap sistemi üzerinden ilana çıkartılmakta ve muhammen bedel ile açık artırmanın başlangıç bedeli belirlenmektedir. Aracın muhammen bedeli yani piyasadaki yaklaşık değeri belirlendikten sonra bu bedelin bir yüzdelik dilimi kadar teminat bedeli de belirlenmektedir.