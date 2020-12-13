Yarı fiyatına otomobil! Ucuz araba satın almak isteyenler dikkat! Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve araç alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle satın alabileceğini belirtelim. Peki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen UYAP nedir, ne işe yarar? Birçok kişinin aklında olan bu sorular sonrasında ayrıntılı bilgi edinebilmeniz için hazırladığımız haberde UYAP sistemi ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.
UYAP ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN İCRALIK ARAÇLAR
Renault Symbol 2013 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 23 bin 500 TL
Opel Insignia 2016 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 82 bin TL
Hyundai Accent Blue 2012 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 43 bin 250 TL
Fiat Linea 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 53 bin TL
Volkswagen Golf 2010 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 46 bin TL
Volkswagen Passat 2014 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 73 bin 500 TL
Nissan Micra 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 63 bin 300 TL
İcralık Araba Almak Mantıklı Mı?
Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve araç alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle satın alabileceğini belirtelim.
İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir. Aracın açık artırımın yapılması için yetkililer onay verdiğinde aracın bilirkişi tarafından ekspertizi yapılmakta ve rapor tutulmaktadır. Bu hususlar tamamlandıktan sonra araçlar e-uyap sistemi üzerinden ilana çıkartılmakta ve muhammen bedel ile açık artırmanın başlangıç bedeli belirlenmektedir. Aracın muhammen bedeli yani piyasadaki yaklaşık değeri belirlendikten sonra bu bedelin bir yüzdelik dilimi kadar teminat bedeli de belirlenmektedir.
Hacizli araba almak için ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte şahsen katılabileceğiniz gibi e-uyap sistemi üzerinden internet üzerinden de teklif verebilmektesiniz. İhaleye katılabilmek için e-uyap üzerinden bir üyelik oluşturmak ve teklif vermek istediğiniz aracın teminat bedeli kadar parayı online teklif veriyorsanız banka üzerinden, şahsen katılıyorsanız elden teslim tutanağı karşılığı teslim etmek zorundasınız, aksi takdirde ihaleye katılmanız mümkün değildir. Bunun nedeni ise ihaleye girecek kişilerin cidden aracı almaya niyetli olduğunu anlamak içindir. Yani her önüne gelenin ihaleye girip rastgele teklif vermesinin önüne geçmek için bu sistem ayarlanmıştır. Açık artırma bilindik usul ile devam eder ve en yüksek teklifi veren aracı satın alma hakkında sahip olur. Ayrıca belirli rakamların üzerine çıkılmadığında ihale kurulu ihaleyi iptal etme hakkında sahiptirler.
Açık artırma sonuçlandıktan sonra ihaleyi kazanamayan katılımcılar yatırdıkları teminat tutarını anında geri teslim alırlar. İhaleyi alan kişinin teminatı ise araç bedeli üzerinden düşülür ve geri verilmez. Ardından resmi işlemleri yaparak araç sahibinin kalan bedeli ödemesi ve belirlenen iş günü içerisinde aracı alması gerekmektedir. Belirlenen tarih içerisinde aracın kalan parasını yatıramayan kişilerin teminatına el konulur ve aracı alma haklarından feragat etmiş sayılır.
İcradan Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
İcradan araç alırken dikkat edilmesi gereken en büyük hususlardan birisi aracın otopark parasıdır. Bu araçlar bir süredir otopark da bekletildiği için otopark ücreti aracı teslim alırken bu ücreti ödemek zorundadır. Bu yüzden ihaleye katılmadan önce bu süreyi öğrenmesi ve hesabını buna göre yapması gerekmektedir.
Bilirkişi tarafından tutulan araç raporlarına dikkat edilmeli ve araç bizzat otoparka gidilerek gözlemlenmelidir. Maalesef araçları belirlenen zaman diliminde görebilmekte ancak test etme, sürme gibi bir imkan bulunmamaktadır. Bu yüzden aracı tamamiyle detaylı inceleyemeye bilirsiniz. Bu tamamen araçtan araca değişmektedir.
UYAP NEDİR?
Tam açılımı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olan UYAP hakkında resmi sitesinden (https://www.uyap.gov.tr/Genel-Bilgi) yapılan açıklama da tanım şu şekilde yapılıyor.
"UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir."
UYAP NE İŞE YARAR?
Hem yargı mensuplarının hem de vatandaşların kullanabileceği UYAP, eskiden arşivlenen ve ulaşması pek mümkün olmayan belgelere ulaşımı daha imkânlı hale getiriyor. Peki, UYAP ne işe yarar?
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) en büyük teknoloji nimetlerinden biridir. UYAP sayesinde Adalet Bakanlığı'nın 81 ildeki teşkilatların, Adalet Bakanlığı'na bağlı olan kuruluşların hem adli hem de idari tüm yargı organlarının donanım ve yazılımsal olarak birbirine bağlanmasına olanak sağlanır.
Türkiye'deki tüm yargı sistemin işletimde olan UYAP aynı zamanda tüm yargı birimlerinin faaliyet alanlarını elektronik alana taşımasına imkân sağlar.
Bu bağlamda vatandaşlar, UYAP ile uyum sağlayan,
Adli Sicil Sistemi'nden sabıka kayıtlarını,
MERNİS'ten nüfus kayıtlarını,
Adres Kayıt Sistemi'nden adres kayıtlarını,
POLNET'ten ehliyet kayıtlarını,
Merkez Bankasından döviz kurlarını,
TAKBİS'ten tapu ve kadastro kayıtlarını kolaylıkla temin edebilirler…
UYAP hakkında daha detaylı bilgi alabilmek ve vatandaşların hangi tür işlemleri UYAP'tan takip edip işlem yapabildiklerini öğrenebilmek için https://www.uyap.gov.tr/Genel-Bilgi linkine tıklayabilirsiniz.