Türkiye'den sipariş yağıyor! Talep yüzde 400 arttı, 24 saat çalışıyorlar!

Kuru yemiş rekoltesinde de artış var. Daha önce günde 100-150 ton sevkiyat yaparken bugünlerde bunu 3'e katladık. Bizim için İstanbul önemli bir pazar. İstanbul'a daha önce günde 2-3 TIR gönderirken şimdi 10 TIR'a kadar arttı. Özellikle marketlerden talepler var. Siparişler geliyor, yetiştirmeye çalışıyoruz. Ciddi anlamda yığılma var. Normalde Türkiye'de en çok satılan ürün ay çekirdeği, sonra da fıstık, fındık gibi ürünler geliyor. Şimdi de kokteyl dediğimiz karışık çerezler ön plana çıkmaya başladı. Vatandaşlar özel yaptığımız karışık kokteylleri tercih ediyorlar.