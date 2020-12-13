

HACİZ ŞOKU

Özel bir banka şubesinden kredi kartı çıkaran N.Y. isimli kişi, kartı kardeşine verdi. N.Y. kardeşine verdiği kart için bankaya bir bildirimde bulundu ve 'Harcama 700 liraya ulaştığında tarafıma SMS yoluyla bildirilmesini istiyorum' dedi. Ancak üçüncü bir kişi, o kredi kartını ele geçirdi ve kullanmaya başladı. Kartın harcama limiti 700 lirayı aştı ancak iddiaya göre banka , bu konuda herhangi bir bildirimde bulunmadı. Borç birikmeye başladı.

Banka şubesi ise borç sonrası N.Y. isimli kişinin kapısını çaldı ve haciz işlemi başlatıldığını söyledi. Mağdur olan tüketici ise kartın bilgilerini çalıp harcama yapan kişiye dava açtı.