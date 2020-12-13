2021 yılında hayata geçiyor! Çek ve bonolarda elektronik dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine ve kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.
TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken bir konuşma yapan Pekcan, şunları söyledi: "Küresel ekonomi ve ticaretteki küçülme, daralma karşısında Türkiye ekonomisi önemli bir direnç sergilemektedir. Yıl genelinde, OECD gibi uluslararası kuruluşlar, Türkiye ekonomisini en az daralacak ülkeler arasında göstermektedir. Üçüncü çeyrek büyüme verimiz yüzde 6.7 bu durumu teyit etmiş, pek çok ülkenin aksine yılı pozitif bir büyümeyle kapatma ihtimalimiz artmıştır."
KADINLARA HİBE
Kadın ve genç girişimcilere eğitim, mentörlük, 'network' sağlamaya yönelik programın devam ettiğini, hatta bu programın Uluslararası Ticaret Merkezi'nin "SheTrades Outlook" platformu tarafından dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasında gösterildiğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:
"Bu sene kadın kooperatiflerini önceliklendirdiğimiz KOOP-DES, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programımızda bugüne kadar 27 ilimizden 133 kadın kooperatifimiz, 143 farklı proje kapsamında, bakanlığımızdan yaklaşık 13.6 milyon Türk lirası hibe desteği almıştır. Kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz."
544 BİN TÜKETİCİ BAŞVURUSU
Bakan Pekcan, "Tüketicinin korunmasıyla ilgili ALO 175 ve mobil tüketici üzerinden 460 bin başvuru geldi. 544 bin tüketici hakem heyetine başvuru olmuş, yüzde 59'u tüketici lehine sonuçlanmıştır" dedi.