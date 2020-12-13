2021 yılında hayata geçiyor! Çek ve bonolarda elektronik dönem

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken bir konuşma yapan Pekcan, şunları söyledi: "Küresel ekonomi ve ticaretteki küçülme, daralma karşısında Türkiye ekonomisi önemli bir direnç sergilemektedir. Yıl genelinde, OECD gibi uluslararası kuruluşlar, Türkiye ekonomisini en az daralacak ülkeler arasında göstermektedir. Üçüncü çeyrek büyüme verimiz yüzde 6.7 bu durumu teyit etmiş, pek çok ülkenin aksine yılı pozitif bir büyümeyle kapatma ihtimalimiz artmıştır."