KREDİ BORCU ÖDENMEZSE KEFİLE NE OLUR?

Kredi için kefil olmak aslında kredi çekmek demektir. Çekilen tutar kefilin olmasa da kredi sahibi borcunu ödeyemediğinde tüm sorumluluk kefile düşer. Kredi borcunu ödemeyen bir kişiye banka çeşitli şekillerle ulaşmaya çalışır ve konuşur. Tüm bu konuşmalar, uyarılara rağmen kişi borcunu ödememeye devam ederse yasal olarak banka kefile yönlenir. Kefil artık kredi sahibi ile aynı konumdadır. Ödemeyi yapması gereken kişi odur. Ödeme yapmadığı takdirde maaşının bir kısmına, evine, iş yerine, taşınır- taşınamaz eşyalarına el konulur.