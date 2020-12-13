ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-15 Aralık 2020! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-15 Aralık 2020 yine birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler yine dopdolu, gıdadan teknolojiye çocuk ürünlerinden gıdaya pek çok ihtiyacınızı bulabilirsiniz. Stoklarla sınırlı ürünler için ŞOK aktüel kataloğu inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11-15 ARALIK 2020
Torbasız Süpürge
3.5 L toz hazne kapasitesi
• Hava çıkış, Motor koruma filtresi
•5 m kablo uzunluğu
•7,5 m çalışma yarıçapı
•350 W emiş gücü
890 W
• Yer aparatı, Kenar-köşe aparatı, Metal boru
Katlı Kurutmalık
20 mt asma kapasitesi
Tekerlekli
Demonte edilebilir
Bukle Banyo Havlusu
70x140 cm
Pamuklu
Pamuklu Banyo Paspası
50x80 cm
%70 Pamuk, %30 Polyester
Eagle Bisiklet
39x68x52 cm
Balık ve Ördek Olta Seti
• 4 balık, 4 ördek, süzgeç ve oltası dahi
Neutrogena Yoğun Bakım Kremi
200 m
Duru Sıvı Sabun Çeşitleri
1500 ml