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    • Ekonomi
    • 13.12.2020 13:18
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    • 13.12.2020 13:18
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    ! de bu hafta neler var?

    merakla bekleniyordu, yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Özellikle televizyon kampanyası oldukça dikkat çekiyor. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışan sunan marketler zinciri en çok ziyaret edilenler arasında yer alıyor. Peki de bu hafta neler var? Televizyonun yanı sıra daha pek çok üründe kampanyalar var. İşte güncel

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    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-15 Aralık 2020! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-15 Aralık 2020 yine birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler yine dopdolu, gıdadan teknolojiye çocuk ürünlerinden gıdaya pek çok ihtiyacınızı bulabilirsiniz. Stoklarla sınırlı ürünler için ŞOK aktüel kataloğu inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11-15 ARALIK 2020

    Torbasız Süpürge
    3.5 L toz hazne kapasitesi
    • Hava çıkış, Motor koruma filtresi
    •5 m kablo uzunluğu
    •7,5 m çalışma yarıçapı
    •350 W emiş gücü
    890 W
    • Yer aparatı, Kenar-köşe aparatı, Metal boru

    Katlı Kurutmalık
    20 mt asma kapasitesi
    Tekerlekli
    Demonte edilebilir

    Bukle Banyo Havlusu
    70x140 cm
    Pamuklu

    Pamuklu Banyo Paspası
    50x80 cm
    %70 Pamuk, %30 Polyester

    Eagle Bisiklet
    39x68x52 cm

    Balık ve Ördek Olta Seti
    • 4 balık, 4 ördek, süzgeç ve oltası dahi

    Neutrogena Yoğun Bakım Kremi
    200 m

    Duru Sıvı Sabun Çeşitleri
    1500 ml
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 11-15 Aralık 2020! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?