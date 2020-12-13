İŞTE TALEPLER...

Milliyet'te yer alan habere göre, Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bazı talepleri vardı.

Bu taleplerin başında da kira ve fatura desteği geliyordu. İşte bu talepler değerlendirildi.