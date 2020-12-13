Dev projede tarih belli oldu! Sürücülerin "korkulu rüyasıydı" 45 dakikalık mesafe 5 dakikaya düşecek

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Çanakkale'nin Türkiye'nin diğer illerine bağlanan trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını belirten Samet Yılmaz, "Şu anda 4 bin metrelik tünelimizin 2 bin 750 metresini kazı destekleme olarak bitirmiş bulunuyoruz. Bu da yüzde 68,5 mertebesinde. Beton olarak ise yüzde 58 mertebesindeyiz. Çalışmalarımız vardiya sistemiyle aralıksız bir şekilde devam ediyor." dedi.