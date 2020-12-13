Pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarları zamlanacak.
Yeni rakamlar Ocak ayı ile birlikte geçerli olacak.
Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için Ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte ödenekler de artmış olacak.
Asgari ücertte yüzde 15-16 artış olacağı tahminine göre 2021 yılındaki Kısa Çalışma Ödeneği'nin en alt rakamı 2.048 TL olacak.
Kısa Çalışma Ödeneği'nin en üst rakamı ise 5.120 TL'ye çıkacak.
Yeni asgari ücretin yüzde 16 arttığı hesabına göre en az işsizlik maaşı da 1.365 lirayı geçecek.
Yeni asgari ücret artışıyla birlikte en yüksek işsizlik maaşının da 2.731 lira olacak.